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Dünya "Mahalle konsepti"ni seviyor diye bütün mahalleyi satın aldı
Dünya

"Mahalle konsepti"ni seviyor diye bütün mahalleyi satın aldı

Facebook'un kurucusu Amerikalı milyarder Mark Zuckerberg, "mahalle konsepti"ni seviyor diye, 2011 yılında Silikon Vadisi'nde aldığı evin bulunduğu mahalledeki diğer mülklerin de sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 13:39:00 -
"Mahalle konsepti"ni seviyor diye bütün mahalleyi satın aldı

Facebook'un kurucusu Amerikalı milyarder Mark Zuckerberg, satın aldığı eve yenileriyle eklemeler yaptı. Meta çatısı altında sosyal medya platformlarının sahibi olan  Zuckerberg'ün Silikon Vadisi'nde aldığı evler ilk kez görüntülendi. Meta CEO'su, 2011 yılında satın aldığı 7 milyon dolarlık Palo Alto evini çevreleyen dört mülkün daha sahibi oldu. Zuckerberg'ün toplamda 37 milyon dolarlık harcama yaptığı kaydedildi.

Amerikalı milyarderin ailesi için lüks bir yerleşke oluşturmayı planladığı iddialarına mimar Kathy Walker'dan yalanlama geldi.

Mail'in haberine göre, Zuckerberg'ün mimarı Walker, "Mahallenin karakterini sevdikleri için orijinal evi ve mahalledeki diğer mülkleri satın aldılar." dedi.

 

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