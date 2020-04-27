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Aktüel

Mahalle baştan ayağa yenileniyor

Afyonkarahisar Belediyesi altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan Yarenler mahallesinde yol ve kaldırım çalışmalarına başladı.

2020-04-27 16:02:24 -
Mahalle baştan ayağa yenileniyor

Afyonkarahisar Belediyesi altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan Yarenler mahallesinde yol ve kaldırım çalışmalarına başladı.


TEDAŞ, doğalgaz ve içme suyu hattı tamamen yenilenen Yarenler mahallesinde çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mahalleyi baştan sona yenileyecek. Yunus Emre Mahallesinde ise çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade eden Başkan Zeybek çalışmaları sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:


“Afyonkarahisar Belediyemize bağlı Fen İşleri ekiplerimiz alt yapı çalışmaları tamamlanan #Yarenler Mahallemizde yol ve kaldırım çalışmalarına bu sabah itibariyle başladı. Yunus Emre mahallemizin de çalışmalarına en kısa sürede başlıyoruz. İnşallah alt yapısı değişen bu mahallerimizin yollarını yenileceğiz. TEDAŞ’ın elektrik tellerini yer altına aldığı mahallelerimizde de kısa zamanda çalışmalara başlıyoruz.”

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