Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi
Son dönemde hanımlar sık sık magnolianın nasıl hazırlandığını merak eder oldu. İşte, dillere destan magnolia tarifi...15 Ekim 2019 Salı 23:44
Son dönemde hanımlar sık sık magnolianın nasıl hazırlandığını merak eder oldu. İşte, dillere destan magnolia tarifi...
Magnolia nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 yemek kaşığı un
- 1 paket vanilya
- 1.5 paket bisküvi
- 1 paket krema
- Çilek, muz ya da kivi
Bir tencerenin içerisine süt, şeker, yumurta sarısı, nişasta, un ve vanilyayı alın.
Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak muhallebinin kıvam almasını sağlayın.
Muhallebi göz göz olunca ocağın altını kapatın.
Muhallebinin ılınmasını bekleyin.
Ilınan muhallebinin içerisine hazır kremayı ekleyip çırpın.
1,5 paket bisküviyi rondodan geçirin.
Bardakların en altına muhallebi üzerine bisküvi tekrar muhallebi ve meyve şeklinde tatlınızı sunuma hazırlayabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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