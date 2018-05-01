Magnezyum yağı ile magnezyum değerleri yükseliyor

Magnezyum yağı kullanımının amacı vücudun magnezyum düzeylerini arttırmaktır. 2010 yılında yapılan bir çalışmada 12 hafta boyunca transdermal magnezyum tedavisi alan katılımcılarda hücresel magnezyum düzeylerinde % 25’lik bir artış olduğu ortaya çıktı. Transdermal magnezyum tedavisi, magnezyum emülsiyonu ( magnezyum pul veya epsom tuzları kullanılarak ) ve magnezyum spreyi içerir.

MAGNEZYUM YAĞ SPREYİ EVDE NASIL YAPILIR?

1/2 fincan kristalize magnezyum klorür

1/2 su bardağı damıtılmış su

Bir cam kap veya cam ölçme kabı

Bir cam sprey şişesi

YAPILIŞI

Damıtılmış suyu kaynatın. Karışımın raf ömrünü uzatmak için damıtılmış su kullanılması önemlidir.

Kristalize magnezyum klorürü cam kabın içine koyun ve üzerine kaynar su dökün. Tamamen çözünene kadar iyice karıştırın. Soğutun ve sprey şişesine koyun. Oda sıcaklığında en az altı ay süreyle saklanabilir. Banyoda her gün kullanmak için saklayın.

Not: Yatmadan önce magnezyum yağı kullanmayı tercih ediyorsanız içine 10 damla sevdiğiniz esansiyel yağlardan birini koyabilirsiniz.

MAGNEZYUM YAĞI KULLANIMI

Kollara, bacaklara ve mideye her gün püskürtün. Günde 10-20 sprey sıkabilirsiniz. Kullanılan ilk birkaç sefer cildi sarsar ve normaldir. Birkaç uygulamadan sonra söner, ancak çok fazla rahatsız ediyorsa daha fazla su ile seyreltebilirsiniz.

Deride bırakabilir veya 20-30 dakika sonra yıkayabilirsiniz. Genellikle duş aldıktan sonra uygulayın ve yaklaşık 5 dakika sonra nemlendirmek için hindistancevizi yağı veya losyon çubuğu kullanın. Cildinizde yapışkan bir his veriyorsa o zaman duş almadan önce uygulayın, sonra duş yapın.