Magnezyum eksikliği nedir? Bitkisel tedavisi nasıl yapılır?

Manezyum eksikliği: Hipomagnezemi olarak adlandırılan magnezyum eksikliği ciddi bir sağlık sorunudur. Birçok kişi önemsemediği için gözden kaçan bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Gerginlik

Huzursuz bacak sendromu

Uykusuzluk

Dikkat dağınıklığı

Migren ağrısı

Nörolojik hastalıklar

Depresyon

Kramplar

Kronik yorgunluklar

Titremeler

Tikler

Denge bozukluğu

Kemik erimesi

Kalp ritminin bozulması

Kalp rahatsızlıkları

Damar sertleşmesi

Yüksek tansiyon

Sindirim sistemi sorunları

Kalsiyum eksikliği

Potasyum eksikliği

Diyabet

Saç dökülmesi

Halsizlik

Kabızlık

Baş dönmesi

Hafıza zayıflığı

Tuzlu gıda tüketme isteği

Depresyon

Zihinde bulanıklık

Kötü kolesterolün yükselmesi

İdrar yollarında ve böbreklerde kum ile taş oluşması

Adet döneminin çok ağrılı geçmesi

Kısırlık

Sırt ağrıları

Kas krampları ve spazmları yaşanması

Hipertansiyon

Osteoporoz belirtileri

Astım

Magnezyum eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Birçok sorunu beraberinde getiren magnezyum eksikliği çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek için eksikliğin nedenlerinin araştırılması ve buna uygun tedavinin belirlenmesi gerekmektedir. Önlem alınmadığı takdirde magnezyum eksikliğinin yol açtığı hastalıklar şunlardır:

Astım

Depresyon

Migren

Kemik erimesi

Kalp hastalıkları

Hipertansiyon

Karaciğer hastalıkları

Şeker düşmesi

Magnezyum eksikliği bitkisel tedavisi nasıldır?

Magnezyum eksikliği özellikle yanlış beslenme nedeni ile meydana gelmektedir. Bu nedenle eksikliği gidermek için bitkisel tedavi yöntemleri uygulanabilir. Magnezyum eksikliğinde tüketilmesi gereken ve magnezyum içeren besinler şunlardır:

Muz

Çilek

Ispanak

Pazı

Kuruyemişler

Deniz ürünleri

Domates

Rezene

Hindistan cevizi

Kabak ve ay çekirdeği

Avokado

Magnezyum zengini besinler

Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı..)

Kuruyemiş, tohumlar (kaju, susam, kabak- ay çekirdeği..)

Baklagiller (nohut, mercimek, barbunya, kuru fasulye..)

Sebzeler (brokoli, taze fasulye, enginar, pırasa..)

Deniz ürünleri (somon, uskumru, karides..)

Bitter çikolata.

Hindistan cevizi.

Magnezyum malat ne işe yarar?

Magnezyum malatın vücut tarafından emilimi ve dolayısıyla biyoyararlılığı yüksek bir magnezyum takviyesidir.

Magnezyum sülfat nasıl kullanılır?

1 litre suyun içine yarım tatlı kaşığı magnezyum sülfat eklenerek içildiğinde karaciğer rahatsızlıklarına karşı faydalı olur. Kullanılan ölçü arttırıldığında ishale yol açabilir. Müshil etkisinden yararlanmak için eklenen suda tamamen erimesi sağlanmalıdır. Çocuklar için kabızlık sorunlarında kullanılabilir.

Taurin nedir ne işe yarar?

Taurin nedir diye merak ediyorsanız, beyinde, retinada ve kalpte bulunan bir tür amino asit olarak bilinir. Yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için taurin alınması gerekir. Kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerin görevlerini daha iyi yapmalarına yardım eder.