Magnezyum eksikliği nedir? Bitkisel tedavisi nasıl yapılır?
Vücudun ihtiyacı olan temel mineraller denildiği zaman akıllara ilk olarak magnezyum gelmektedir.
Manezyum eksikliği: Hipomagnezemi olarak adlandırılan magnezyum eksikliği ciddi bir sağlık sorunudur. Birçok kişi önemsemediği için gözden kaçan bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir.
Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir?
- Gerginlik
- Huzursuz bacak sendromu
- Uykusuzluk
- Dikkat dağınıklığı
- Migren ağrısı
- Nörolojik hastalıklar
- Depresyon
- Kramplar
- Kronik yorgunluklar
- Titremeler
- Tikler
- Denge bozukluğu
- Kemik erimesi
- Kalp ritminin bozulması
- Kalp rahatsızlıkları
- Damar sertleşmesi
- Yüksek tansiyon
- Sindirim sistemi sorunları
- Kalsiyum eksikliği
- Potasyum eksikliği
- Diyabet
- Saç dökülmesi
- Halsizlik
- Kabızlık
- Baş dönmesi
- Hafıza zayıflığı
- Tuzlu gıda tüketme isteği
- Depresyon
- Zihinde bulanıklık
- Kötü kolesterolün yükselmesi
- İdrar yollarında ve böbreklerde kum ile taş oluşması
- Adet döneminin çok ağrılı geçmesi
- Kısırlık
- Sırt ağrıları
- Kas krampları ve spazmları yaşanması
- Hipertansiyon
- Osteoporoz belirtileri
- Astım
Magnezyum eksikliği hangi hastalıklara yol açar?
Birçok sorunu beraberinde getiren magnezyum eksikliği çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek için eksikliğin nedenlerinin araştırılması ve buna uygun tedavinin belirlenmesi gerekmektedir. Önlem alınmadığı takdirde magnezyum eksikliğinin yol açtığı hastalıklar şunlardır:
- Astım
- Depresyon
- Migren
- Kemik erimesi
- Kalp hastalıkları
- Hipertansiyon
- Karaciğer hastalıkları
- Şeker düşmesi
Magnezyum eksikliği bitkisel tedavisi nasıldır?
Magnezyum eksikliği özellikle yanlış beslenme nedeni ile meydana gelmektedir. Bu nedenle eksikliği gidermek için bitkisel tedavi yöntemleri uygulanabilir. Magnezyum eksikliğinde tüketilmesi gereken ve magnezyum içeren besinler şunlardır:
- Muz
- Çilek
- Ispanak
- Pazı
- Kuruyemişler
- Deniz ürünleri
- Domates
- Rezene
- Hindistan cevizi
- Kabak ve ay çekirdeği
- Avokado
Magnezyum zengini besinler
- Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı..)
- Kuruyemiş, tohumlar (kaju, susam, kabak- ay çekirdeği..)
- Baklagiller (nohut, mercimek, barbunya, kuru fasulye..)
- Sebzeler (brokoli, taze fasulye, enginar, pırasa..)
- Deniz ürünleri (somon, uskumru, karides..)
- Bitter çikolata.
- Hindistan cevizi.
Magnezyum malat ne işe yarar?
Magnezyum malatın vücut tarafından emilimi ve dolayısıyla biyoyararlılığı yüksek bir magnezyum takviyesidir.
Magnezyum sülfat nasıl kullanılır?
1 litre suyun içine yarım tatlı kaşığı magnezyum sülfat eklenerek içildiğinde karaciğer rahatsızlıklarına karşı faydalı olur. Kullanılan ölçü arttırıldığında ishale yol açabilir. Müshil etkisinden yararlanmak için eklenen suda tamamen erimesi sağlanmalıdır. Çocuklar için kabızlık sorunlarında kullanılabilir.
Taurin nedir ne işe yarar?
Taurin nedir diye merak ediyorsanız, beyinde, retinada ve kalpte bulunan bir tür amino asit olarak bilinir. Yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için taurin alınması gerekir. Kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerin görevlerini daha iyi yapmalarına yardım eder.