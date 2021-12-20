Magnezyum barındıran besinler

Magnezyum minerali, vücudun enerji metabolizmasında bulunan birçok enzim için oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Magnezyumla ilgili en önemli araştırmaların sonuçları eksikliğinin çeşitli nörolojik bozukluklara davetiye çıkardığı yönündedir. Kronik şekilde magnezyum eksikliği olan kişilerin çeşitli psikiyatrik problemlerle karşı karşıya kaldığı kanıtlanmıştır.

Magnezyum stresinizi azaltan, sizi rahatlatan, gevşeten doğal bir maddedir. GABA alıcılarını doğrudan uyarabilen magnezyum sayesinde stresi azaltmak oldukça kolay. Yapılan araştırmalar magnezyumun rahatlatıcı yönünü ortaya çıkarmıştır. GABA olması gerektiği gibi çalışmadığı takdirde kişi daha fazla kaygı, endişe gibi duygulara sahip olur. Beyinde bir hiperaktivite durumu oluşur ve olağan fonksiyonlar devre dışı kalır. Bu tip etkiler zamanla anksiyeteye zemin hazırlar. Magnezyumun varlığı tüm bu süreçleri dengeler ve düzene sokar.

Magnezyum bir çok faydası varıdır. Kortizol düzeyini düşürür. Stres hormonlarının salınımı bu sayede azalır ve beyne ulaşamaz. Bir bakıma nöronlar için bir koruma kalkanı gibi hareket eder. Odaklanma konusunda ya da makul kararlar verebilme noktasında sorun yaşayan insanlarda genelde magnezyum eksikliği tespit edilmiştir.

En zengin magnezyum besinleri ise;

Badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişler,

Nohut, fasulye, mercimek ve börülce gibi baklagiller,

Domates, kereviz, ıspanak, soğan ve marul gibi sebzeler,

İncir, üzüm, hurma, avokado ve muz gibi meyveler,

Buğday, yulaf, çavdar gibi tahıllarda ve tüm tahıllı ekmekler,

Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi tohumlar

Maydanoz, bezelye, kabak ve kuru üzümü sıralayabiliriz.

Magnezyum mineralinin faydaları nelerdir?

Hücrelerin büyümesi ve yenilenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Kasların güçlendirilmesini ve protein sentezini sağlamaktadır.

Sinir ve kas sisteminde gevşeme sağlamaktadır. Sinir ve kas sisteminde oluşan gevşeme sebebiyle anti-stres minerali olarak da adlandırılmaktadır.

Vücut işleyişinin düzenlendiği homosistein metabolizmasına katılmaktadır.

Kalp kasında ve düz kas hücrelerinde kalsiyum hareketi, magnezyum tarafından regüle edilmektedir.

Kalp damarlarında esneklik sağlayarak, kalp krizlerini önleyici etkiler oluşturmaktadır. Damar esnekliği sağlayarak, kan basıncını düzenlemektedir.

Magnezyum eksikliği belirtileri

Magnezyum eksikliği belirtileri arasında; iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk ve halsizlik sayılabilir. Daha şiddetli vakalarda ise; kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık, fibromiyalji görülebilir.

Magnezyum eksikliği görülen hastalıklar

Magnezyum kaybıyla ilişkili sağlık sorunları arasında diyabet, zayıf emilim, kronik ishal, çölyak hastalığı ve kemik sendromu bulunur.

Magnezyum ne zaman içilir?

Magnezyumun malat hariç diğer formları, gece yatmadan 1-2 saat önce alınmalıdır. Çünkü magnezyumun diğer çeşitleri, genel olarak beyin ve kaslara etki ederek rahatlama sağlar. Gündüz alınması sedatif etkiden dolayı sersemlik yapabilir ancak akşam alınması, rahat bir uyku sağlar.

Hamilelikte magnezyum eksikliği

Magnezyum eksikliği halinde; iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, halsizlik, ajitasyon, anksiyete, uyku bozukluğu, kalp ritminde bozulma, düşük tansiyon, huzursuz bacak sendromu, kas spazmları ve güçsüzlük gibi bulgular söz konusu olabilir.