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Spor Mağlubiyet sonrası Şenol Güneş'ten flaş açıklama! 'Utanç verici'
Spor

Mağlubiyet sonrası Şenol Güneş'ten flaş açıklama! 'Utanç verici'

Yeniakit Publisher
2023-09-27 23:09:00 - 2023-09-27 23:15:35
Mağlubiyet sonrası Şenol Güneş'ten flaş açıklama! 'Utanç verici'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor karşısındaki mağlubiyeti "utanç verici" olarak değerlendirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3.hafta erteleme müsabakasında deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu basın toplantısında sert bir açıklama yaptı.

“Kötü bir sonuç aldık. Böyle bir mağlubiyet bizim adımıza utanç verici." diyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Rakibini direncini kıramadık. Uzaktan yediğimiz iki gol olabilir ama ne olursa olsun etkili olabilirdik. Rakibin direnci arttı. Bunun çekinceleri vardı. Motivasyon yoktu. Rakibin kontralarına cevap veremedik. Bizim için kötü bir akşamdı.

"Yönetim istifa" tezahüratlarını da değerlendiren Güneş, şöyle devam etti:

Yönetim ile ilgili bir sorunumuz yok. Taraftar kaybedince tepki gösterir. Ancak bütün sorumluluk şu anda benim üstümde. Yönetim transferleri yaptı ve bitirdi. Sahada sorumluluk bende. Bütün çalışanlarımız ve oyuncularımız yönetimden memnun.
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