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Spor Mağlubiyet sonrası saç-bıyık şovları çok eleştirilmişti... Milli Takım'da iki oyuncu imaj değiştirdi!
Spor

Mağlubiyet sonrası saç-bıyık şovları çok eleştirilmişti... Milli Takım'da iki oyuncu imaj değiştirdi!

Yeniakit Publisher
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Mağlubiyet sonrası saç-bıyık şovları çok eleştirilmişti... Milli Takım'da iki oyuncu imaj değiştirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası'na puansız başlayan A Milli Takım'da Paraguay maçı hazırlıkları sürerken, Merih Demiral ve Eren Elmalı’nın radikal imaj değişikliği gündeme bomba gibi düştü. Avustralya mağlubiyeti sonrası eleştirilen iki yıldız, yenilenen saç ve sakal tarzlarıyla idmana çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na puansız başlayan A Milli Takım'da Paraguay maçı hazırlıkları sürerken, Merih Demiral ve Eren Elmalı’nın radikal imaj değişikliği gündeme bomba gibi düştü. Avustralya mağlubiyeti sonrası eleştirilen iki yıldız, yenilenen saç ve sakal tarzlarıyla idmana çıktı.

 

MİLLİ TAKIMDA PARAGUAY ÖNCESİ SÜRPRİZ DEĞİŞİM: MERİH VE EREN'DEN RADİKAL HAMLE!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası serüvenine şok bir Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki kaderini belirleyecek Paraguay sınavına odaklandı.

D Grubu'ndaki bu en kritik karşılaşmanın hazırlıkları son sürat başlarken, ay-yıldızlı ekibin gerçekleştirdiği ilk antrenmana saha içindeki taktiklerden ziyade iki ismin yeni imajı damga vurdu.

 

O BIYIKLARA VE ESKİ TARZA VEDA ETTİLER

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya çıkan millilerde, ilk maçın ardından eleştiri oklarının hedefinde olan savunma oyuncumuz Merih Demiral ile sol bek Eren Elmalı'nın radikal bir kararla tarzlarını değiştirdiği görüldü.

TURNUVA öncesinde uzattığı bıyıklarıyla günlerce sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan Merih Demiral ve saç stiliyle dikkat çeken Eren Elmalı, eski görünümlerini tamamen geride bırakarak antremana yeni saç ve sakal stilleriyle katıldı.

Basın mensuplarının ve taraftarların anında dikkatini çeken bu değişiklik, sosyal medya platformlarında da kısa sürede en çok etkileşim alan konular arasına girdi. Saha içindeki hırslı ve azimli tavırlarıyla göz dolduran Merih ve Eren'in bu imaj yenilemesi, futbolseverler tarafından Cumartesi günkü Paraguay maçı öncesinde "kötü enerjiyi atmak, yeni bir başlangıç yapmak ve takıma motivasyon aşılamak" olarak yorumlandı.

 

KADER MAÇI CUMARTESİ 06.00'DA

Gruptan çıkma iddialarını sürdürmek adına mutlak galibiyet hedefleyen Ay-Yıldızlılar, Paraguay karşısında turnuvadaki ilk puan ya da puanlarıyla tanışmak istiyor. Türkiye ile Paraguay arasındaki bu nefes kesecek D Grubu ikinci mücadelesi, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile sabah 06.00'da naklen yayınlanacak.

Kaynak: SuperHaber

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Yorumlar

ata

sabah namazına kalkmayan ama bir uyduruk maç için milyon insanın pazar mazar dinlemeyip meydanları doldurduğunu görmek, tam bir ahır zaman alameti gibi duruyor... bebekler vahşice katledilirken pek harekete geçemeyen bizlere böyle bir ceza yakıştı...
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