Magic Leap 2 oldukça iddialı çıktı

Magic Leap 2 adını taşıyan yeni model, eylül ayında kullanıcılara sunulacak.

Magic Leap’in yeni nesil gözlüğü de oldukça dikkat çekici bir cihaz gibi görünüyor. Ancak cihazın oldukça pahalı bir etiketle raflardaki yerini alacağı düşünüldüğünde, çok yaygın bir kullanıcı kitlesine ulaşması zor görünüyor. Zaten şirket de en azından bu aşamada daha üst segmente, özellikle de profesyonellere ve kurumsal şirketlere v oynuyor.

Magic Leap 2’nin profesyonellere ve yazılımcılara hitap etmesi beklenen en üst modelinin çıkış fiyatı 3299 dolar olarak açıklandı. Magic Leap 2300 dolara satışa sunulmuştu. Bu da ikinci nesil VR/AR gözlüğünün öncülünden 900 dolar daha pahalıya satışa çıkacağı anlamına geliyor. Cihazın Developer Pro adlı bir üst versiyonu ise 4099 dolara satılacak. En üst model olan Enterprise modelinin fiyatı ise 4999 dolar.

Magic Leap 2, 70 derecelik görüş alanı ile öncülünden daha geniş bir görüntü sunuyor. Cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı her bir aya 2.5 milyon piksele karşılık gelecek görüntü sunuyor. Öte yandan cihazda 4K video kaydedebilen 12.6 megapiksellik bir RGB kamerası da bulunuyor. Cihazın depolama alanı 256 GB olduğu için 4K kalitede kayıt süresinin çok da uzun olmayacağını söyleyebiliriz.