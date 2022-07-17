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Gündem Mağdurların gözü TBMM’de
Gündem

Mağdurların gözü TBMM’de

Genç evlilik mağdurları, cezaevlerinde olan eşleri için adaletin tecelli etmesini istiyorlar.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 09:36:00 -
Mağdurların gözü TBMM’de

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

TBMM Genel Kurulu, mesaisine Ekim ayında yeniden başlayacak. Çeşitli kanunlar hakkında beklentisi olan vatandaşlar da TBMM’nin hangi konulara ilişkin çalışmalar yapacağını merak ediyor. Malul sayılmayan gaziler, süresiz nafaka ve genç evlilik mağdurları, yeni yasama yılında sorunlarına çözüm bekleyen kesimlerin başında geliyor.

Mağdurlar yine bekleyiş içerisinde 

Sözde ailenin korunması için hazırlanan ancak aile kavramını hiçe sayarak binlerce erkeği süresiz nafakaya, nafakasını ödeyemeyenleri de hapse mahkum eden 6284 Sayılı Kanun ve genç evlilik mağdurları sabırsızlıkla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasını bekliyor. Süresiz nafaka, nafakasını ödeyemeyenlerin maruz kaldığı 3 ay tazyik hapsi, çocuk haczi, iftira mağdurları, velayet mağdurları, aile mahkemesi mağdurları ve aile konusundaki mağdurlar yeni dönemde tekrardan hüsrana uğramak istemiyorlar.

Yine malul sayılmayan gazilerin gözü kulağı da yeni yasama yılında mecliste olacak. 

Genç evlilik mağdurları mutlu haber bekliyor 

Uzun süredir gündemde olan genç evlilik mağdurları, haksız yere cezaevlerinde olan eşleri için adaletin tecelli etmesini ve bir an önce serbest bırakılmalarını istiyorlar.

Türkiye’nin birçok yerinde genç yaşta evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları sonucunda binlerce mağdur “tecavüzcü” yaftasıyla cezaevinde yatıyor. Evlendikten yıllar sonra açılan kamu davalarıyla mağdur edildiğini belirten kadınlar, severek ve isteyerek evlendikleri resmi nikâhlı eşlerinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyorlar.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Allahın ruhsat verdiklerini helallerini hatta emirlerini yasaklıyor, yasaklarını Allaha isyanı hatta büyük saydıklarını özgürlük ve insan hakkı olarak tanımlıyorsunuz Düzeni sağladığınız iddia ediyorsunuz Lakin yaptığınız çok büyük zulum Allahın ayetlerimin satılması ve bu işi yapanlar kafirlerin takendileridir dediği Allahın kırmızı çizgileriyle çevirdiği islamdan çıkaran küfür suçu. Bundan daha büyü insanlara bu işleri boyun eğidirmektir Allah şu uyarıyı yapmıştır Büyük günahları küçümsemiş Allahın kafir hükmünü almak çekinmemişlere şeytanların dostlarına boyun eğerseniz sizde affı söz konusu olmayan dünyadaki en büyük ahlaksızlık suç olan şirk ortak koşanlardan olursunuz. İşte bu bir kişinin Allaha kulluk hakkının ve ebedi saadeti olan gerçek namusunun tecavüze uğramasıdır. Kendisinin ebedi cehennemlik olması için onu ateşe sürüklemektir İlkin bunun mücadelesini verenler hapislere atıldı sürüldü bezdiril hatta idam edildi. Şimdi halen aynı sistemde bozuk bir nesil aldanmış gerçek şeref ve namusundan bi haber hatta büyük zulmun destekçisi olmuş
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