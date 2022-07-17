Mağdurların gözü TBMM’de

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

TBMM Genel Kurulu, mesaisine Ekim ayında yeniden başlayacak. Çeşitli kanunlar hakkında beklentisi olan vatandaşlar da TBMM’nin hangi konulara ilişkin çalışmalar yapacağını merak ediyor. Malul sayılmayan gaziler, süresiz nafaka ve genç evlilik mağdurları, yeni yasama yılında sorunlarına çözüm bekleyen kesimlerin başında geliyor.

Mağdurlar yine bekleyiş içerisinde

Sözde ailenin korunması için hazırlanan ancak aile kavramını hiçe sayarak binlerce erkeği süresiz nafakaya, nafakasını ödeyemeyenleri de hapse mahkum eden 6284 Sayılı Kanun ve genç evlilik mağdurları sabırsızlıkla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasını bekliyor. Süresiz nafaka, nafakasını ödeyemeyenlerin maruz kaldığı 3 ay tazyik hapsi, çocuk haczi, iftira mağdurları, velayet mağdurları, aile mahkemesi mağdurları ve aile konusundaki mağdurlar yeni dönemde tekrardan hüsrana uğramak istemiyorlar.

Yine malul sayılmayan gazilerin gözü kulağı da yeni yasama yılında mecliste olacak.

Genç evlilik mağdurları mutlu haber bekliyor

Uzun süredir gündemde olan genç evlilik mağdurları, haksız yere cezaevlerinde olan eşleri için adaletin tecelli etmesini ve bir an önce serbest bırakılmalarını istiyorlar.

Türkiye’nin birçok yerinde genç yaşta evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları sonucunda binlerce mağdur “tecavüzcü” yaftasıyla cezaevinde yatıyor. Evlendikten yıllar sonra açılan kamu davalarıyla mağdur edildiğini belirten kadınlar, severek ve isteyerek evlendikleri resmi nikâhlı eşlerinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyorlar.