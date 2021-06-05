Mağdurlar Sakarya’ya ulaştı!

YENİ AKİT / ANKARA

Başlattıkları Adalet Yürüyüşünde Sakarya iline ulaşan mağdurlar burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hem babalar hem çocuklar cezalandırılıyor!

Çocuk haczine dikkat çekilen açıklamada “Yaşı ve cinsi ne olursa olsun bütün çocukların hem annelerine hem de babalarına ihtiyaçları ve ayrılmış olsalar bile onlarla birlikte zaman geçirme hakları vardır. Bu hakları BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 9.Madde 3.fıkrasıyla ‘Taraf Devletler, ana–babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, kendi yüksek yararına aykırı olmadıkça, ana babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına saygı gösterirler’ garanti altına alınmıştır. Ancak, Aile Mahkemelerimiz genellikle çocukların velayetini annelerine vermekte, babalara ayda 2 sefer birkaç saatliğine görüşme hakkı vererek hem babaları hem de çocukları cezalandırmaktadır. Bu haksızlığın alışkanlık haline gelmesinde çoğu kez ‘çocuğun yüksek yararı’ kılıfı kullanılmaktadır. Bu uygulamada yarar değil özellikle çocuklara zarar olduğunu bütün uzmanlar kabul ve tespitte bulunmuştur. Çocuk haczi işte böyle bir haksızlık ve dengesizliğe rağmen verilen sınırlı görüşme hakkının dahi, velayet sahibi tarafından kötü niyetle gasp edilmesi sonucu doğmaktadır” denildi.

Bu uygulama maddi ve manevi zarar!

Açıklama şöyle devam etti: “Velayeti alan tarafın kötü niyeti yüzünden çocuklarımızı icra yolu ile ve adeta bir mal gibi haczederek ancak görebiliyoruz. Bu uygulamanın maddi ve manevi zararı hakkı gasp edilen tarafa yüklenmekte, hakgaspı yapan taraf adeta teşvik edilmektedir. Devletin hukuku işletememesinin bedeli mağdur tarafından ödenerek adeta bir rant ve haraç uygulamasına evrilmiştir. Öncelikle velayet şartlarının genelde tek taraflı değil ortak olmasına çevrilmesi, çocuk haczi uygulamasının insani şartlarda yapılması, çocuk haczi maliyetinin de hak gaspı yapan tarafa yükletilmesi sağlanmalıdır. Yoksa boşanmış aile çocuklarının perişanlığı, psikolojik sorunları, boşanan tarafların şiddetle sonuçlanan çekişmeleri, israf düzeyinde masrafların çoğalması önlenemeyecektir. Kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz.”