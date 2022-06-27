Mağdur kadının intikamından korkun! Aykut Erdoğdu'dan sonra, sırada Gürsel tekin var...

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Taciz, tecavüz ve gayr-i meşru ilişkilerin bataklığı haline gelen CHP'de son skandal Aykut Erdoğdu ile patlak verdi.

Özge Erdoğdu, bir süre önce kendisinden boşanıp 35 yaşındaki Tuba Torun ile evlenen 49 yaşındaki eşi Aykut Erdoğdu'yu ifşa etti.

Özge Erdoğdu'nun yaydığı videoda, Aykut Erdoğdu'nun, bugün evli olduğu Tuba Torun hakkındaki çok çirkin ifadeleri yer aldı.

Rezillikler silsilesi!

Süper lüks bir nikah töreni ile evlendiği Tuba Torun’a metresi iken CHP Parti Meclisi Üyesi olması amacıyla torpil yapması, evli olduğu halde metres ilişkisi yaşarken eşini aldatmadığına inandırmak için ’50 adamla yattı’, ‘Ben ona babalık yaptım’ diyerek eşini kandırmaya çalışması ile birbirinden rezil işlere imza atan Aykut Erdoğdu, "50 adamla yattı" deyip karısına karşı aşağıladığı kadınla evlenerek de rezilliğin üzerine tüy dikti.

Gözler Gürsel Tekin'e çevrildi

Aykut Erdoğdu'nun intikam ateşi ile yanan eski eşinin ifşasından sonra gözler, tıpkı Erdoğdu gibi çalkantılı bir özel hayatı olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e çevrildi.

49 yaşındaki Erdoğdu, kendisinden 15 yaş küçük bir kadınla eşini aldatarak onu terk edip ikinci evliliğini yaptı. Gürsel Tekin de ikinci eşini aldatarak kendisinden 26 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan ile evlendi.

Mağdur kadının intikamından korkulacağını ispatlayan Özge Erdoğdu'nun ifşasından sonra gözler Gürsel Tekin'in geride bıraktığı eşlerine çevrildi.