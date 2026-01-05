  • İSTANBUL
Magazin dünyasında deprem! Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı: Hadise ve Gülşen'in yol arkadaşı hakkında şok iddia!

Hadise, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Linet ve Deniz Seki gibi Türkiye’nin en popüler sanatçılarının menajerliğini yürüten Haluk Şentürk, bugün emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şarkıcı Hadise, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Linet, Deniz Seki'nin de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün gözaltına alındığı iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haluk Şentürk'ün "yasaklı madde soruşturması" soruşturması kapsamında Etiler'deki bir restoranda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

 

1
Yorumlar

Qwerty

devlet babalığını gösterdi soytarıları yakaladı
