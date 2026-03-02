BOTAŞ'tan korkutan haberlere nokta! Doğal gazda kesinti riski bulunmuyor

  • İSTANBUL
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma üzerine Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) resmi bir açıklama yaparak yüreklere su serpti. Bölgedeki sıcak çatışmaların Türkiye’nin enerji arzını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu olurken, kurumdan yapılan açıklamada tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığı vurgulandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'de doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli biçimde sürdürülebilmesi için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası oluşan ve küresel enerji piyasalarını etkileyen gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

 

Türkiye'de doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde sürecin anlık olarak takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almıştır. Kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı, depolama ve LNG gazlaştırma kapasitesi sayesinde ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde süreç anlık olarak takip edilmektedir."

