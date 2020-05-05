Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok alanda sıkı tedbirler alındı. Vaka sayısının azalmasıyla birlikte tedbirler kademeli olarak kaldırılacak. Milyonlarca kişi, “AVM’ler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Mağazalar ne zaman açılacak? | Giyim mağazaları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile AVM’lerin açılacağı tarihi belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek” dedi.