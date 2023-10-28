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Ekonomi Mağaza yatırımlarında durmuyor! Bursa’daki mağaza sayısını 6’ya çıkardı
Ekonomi

Mağaza yatırımlarında durmuyor! Bursa’daki mağaza sayısını 6’ya çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 17:14:00 -
Mağaza yatırımlarında durmuyor! Bursa’daki mağaza sayısını 6’ya çıkardı

Dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarında da hız kesmeyen Teknosa, Bursa Downtown’da yeni bir mağaza açarken, İstanbul Vialand mağazasını tüketici ihtiyaç ve beklentilerine göre yenileyerek teknoloji tutkunlarının ilgisine sundu.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Türkiye genelindeki mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Teknosa, Bursa’daki mağaza sayısını 6’ya çıkararak, Bursa Downtown’da yeni mağazasını tüketicilerle buluşturdu. Dijital konseptte oluşturulan mağaza, beyaz eşya dahil en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini en iyi deneyimle müşterilerin ilgisine sunmaya başladı.  

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre mağazalarını sürekli olarak geliştiren Teknosa, İstanbul Vialand mağazasını da bu kapsamda yeniledi. İstanbul’da 36 mağazayla hizmet sunan Teknosa, yenilenen mağazada beyaz eşyadan bilgi teknolojilerine, telekomdan küçük ev aletlerine en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Teknosa, Türkiye’nin 64 ilinde 184 mağaza ve online kanallarıyla müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarında yanında oluyor.

 

 
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