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Spor Mağaza kardeşliği: Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak girişim
Spor

Mağaza kardeşliği: Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak girişim

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında amatör branşlardaki ortak adımlardan sonra yeni bir gelişme yaşandı. İki kulüp, Avrupa’da ortak mağaza açıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 14:38:00 - 2021-10-11 14:42:11
Mağaza kardeşliği: Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak girişim

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşınıyor. Amatör branşlarda iki kulübün sponsorlar konusunda ortak hareket etme kararı almasının ardından farklı bir adım daha atıldı. İki kulüp, bu kez de yurt dışında ortak mağazaların kurulmasını gündemine aldı. İki kulüp lisanslı ürünlerini beraber açacakları mağazada satacak. Bu konuda taraflar arasında fikirler masaya yatırılırken ekonomik yönden getirileri konuşuldu.
Hatta ilk mağazanın da İngiltere’de Londra’da açılması ile ilgili görüşler ön plana çıktı. Bu işbirliğinin Türkiye’de Galatasaray Store veya Fenerium’la ilgili olmadığı bu mağazalarda kulüplerin sadece kendi lisanslı ürünlerini satacakları belirtildi.

Mali yönden de avantaj

Avrupa'da ortak mağaza fikrinin hayata geçmesi durumunda iki kulübün de mali yönden büyük beklentiler içinde olduğu bildirildi.

Amatör branşlardaki sponsorluğun ardından Avrupa’da ortak mağaza ile ilgili çalışma yürüten iki kulübün saha içindeki rekabeti en yüksek düzeyde tutacağı ancak menfaatleri gereği bu tarz adımları da atmak zorunda olduğu vurgulandı. Galatasaray’da özellikle Mustafa Cengiz döneminde Fenerbahçe ile ipler gerilirken Burak Elmas’ın başkan seçilmesinden sonra gerginlik son buldu.

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