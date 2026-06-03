  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Flaş gelişme! Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ soruşturması: Tanju Özcan ve avanesine istenen ceza belli oldu Trump: İran nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etti! Eko ve saz ekibi yok artık dedirtti! Silivri'de doğum günü partisine izin çıkmadı YSK'dan son dakika CHP açıklaması Emekçi nutukları Türkiye'ye, konser keyfi Avrupa'ya! İşçi-emekçi söylemi, Zürih’te unutuldu. Barış Atay’dan Ecem Özkaya ile aşk kaçamağı Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu 17 ilde büyük operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı MİT operasyonuyla yakalanmıştı! Sığırcıkoğlu’nun iddianamesi hazırlandı Tuvalette bile dinlemişler! Gelecek Partili isimden yok artık dedirtecek paylaşım: Özgürcüler iyice tırlattı
Gündem Maganda pamuk gibi oldu: 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi
Gündem

Maganda pamuk gibi oldu: 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Maganda pamuk gibi oldu: 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi

Gaziantep'te trafikte tartıştığı başka bir aracı ısrarla takip edip aracından inerek sürücüye saldıran bir trafik magandasına 180 bin lira para cezası uygulandı, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Nurdağı kesiminde Başpınar Viyadüğü'nde trafikte tartıştığı başka bir aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen şahsa yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, trafikte tartıştığı başka aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen S.A. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahsa, ilgili karayolları trafik kanunu kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu. Şahsın aracı da 60 gün süre ile trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı’na teslim edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23