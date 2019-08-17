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Maganda kurşunuyla ağır yaralanan Muhammed Efe yaşam mücadelesi veriyor

ÇORUM (İHA) – Çorum’un Sungurlu ilçesinde yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban, yaşam mücadelesi veriyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:08
Maganda kurşunuyla ağır yaralanan Muhammed Efe yaşam mücadelesi veriyor

ÇORUM (İHA) – Çorum’un Sungurlu ilçesinde yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban, yaşam mücadelesi veriyor.


Olay, 15 Ağustos Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da yaşadıkları öğrenilen Muhammed Efe ve ailesi bayram tatili ve bir yakınlarının düğünü için Sungurlu’ya geldi.


Akçakent Mahallesi TOKİ konutlarında gerçekleştirilen düğünde havai fişeklerin yanı sıra davetliler, tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan mermi, düğün alanında oynayan Muhammed Efe’nin başına isabet etti. Talihsiz çocuk, yakınları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Maganda kurşunu yüzünden ağır yaralanan Çolban’ın tedavisi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ederken Muhammed Efe’nin başındaki kurşun ise çıkartılamadı. Olayın ardından düğün alanındaki boş kapsullerin toplandığını ileri süren ailesi, suçluların bulunmasını istedi.


Anne Gönül Çolban, düğün olduğu sırada oğlunun amcasının çocuklarıyla etrafta dolaştığını belirterek, birden havai fişeklerinin patlamaya başladığını söyledi.


Bir süre sonra yeğenlerinin yanlarına geldiğini, o sırada düğünde bulunan bir kadının çocuğa üzerindeki kanı sorduğunu dile getiren anne Çolban, “Bilmiyorum abla Efe abimin burnu kanıyor dedi. Eşimle koşarak çocuğu yanına gittik. Efe kendinde değildi. Hiç bir şey söyleyemedi. Birisi mi vurdu, biri bir şey mi yaptı diye sorduk. Kusmaya başladı. Kafasına darbe aldı, beyin kanaması geçiriyor zannederek hemen arabaya bindirdik. Kurşun olduğunu hastanede öğrendik” dedi.



“Çocuğumun kanı yerde kalmasın”


Artık bu tür olayların önüne geçilmesi için çağrıda bulunan Çolban, “Artık yeter. Çocuklar ölmesin. Benim çocuğumun ne günahı vardı. Güle oynaya getirdim ben çocuğumu. Şimdi ne halde. Ne için? Adamın biri eline aldı silahını sıkıyor. Onun ne özelliği var. Kim yaptıysa, kim sıktıysa hepsi bulunsun. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Benim çektiğim acıları başka anneler çekmesin. Ben haberlerde izlerken oturup ağlardım başkalarını izlerken. Şimdi benim başıma geldi” ifadelerini kullandı.


Emniyetten de şikayetçi olduğunu anlatan anne Gönül Çolban, “Düğünü gidip durdurmuyorlar. Hastanede de tutanak tutulmadı. Polis yok hastanede. Apar topar çocuğu aldık geldik. Orda tutanak tutulmadı. O düğün durdurulmadı. O kovanlar toplanmış. Sadece kuru sıkı tabancaların kovanları kalmış. Kim yaptıysa bulunsun. Kim yaptıysa cezasını çeksin. Başka anneler üzülmesin, başka canlar yanmasın. 13 yaşında daha yapacak şeyleri var. Niye devlet el atmıyor. İnsanlara ceza versin caydırsın. Cezaları yükseltsinler. Daha anneme babama diyemedim. Misafir olarak geldim keşke gelmeseydim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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