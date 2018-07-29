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Maganda kurşununa bir kurban daha! Terasta oynarken vuruldu

Gaziantep'te dedesinin evinin terasında oyun oynayan Mehmet Emin Keser, nereden geldiği bilinmeyen kurşunla başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:48
Maganda kurşununa bir kurban daha! Terasta oynarken vuruldu

Akrabalarının düğünü için şehir dışına giden Yıldız- Beşir Keser çifti, çocukları Mehmet Emin'i (11) dedesi Mehmet Keser'in yanına bıraktı.

Mehmet Emin Keser, evin terasında oyun oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesiyle terasa çıkan dedesi kanlar içerisinde bulduğu ve sandalyeden düştüğünü sandığı torunu için sağlık ekiplerini çağırdı.

KURŞUN TOMOGRAFİDE GÖRÜLDÜ

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Emin'e müdahale sırasında çekilen tomografisinde, başında tabanca kurşunu olduğu belirlendi.

Bunun üzerine özel bir hastaneye götürülen küçük çocuğun tedavisi sürerken, polis Mehmet Emin'i yaralayan kurşunun atıldığı tabancayı ateşleyen kişinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 10:48
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