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‘Maganda kurşunu’ ile cinayet işleyenler tutuklandı!

Kırşehir’de, bir düğünde maganda kurşunuyla gurbetçi gencin ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:28
‘Maganda kurşunu’ ile cinayet işleyenler tutuklandı!

Kırşehir'de bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği gurbetçi gencin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Çadırlı Hacıyusuf köyündeki sünnet düğünde Gamze Boynuince'nin (21) "maganda kurşunu" ile hayatını kaybettiği olay nedeniyle gözaltına alınan köy muhtarı B.Z. ve akrabası T.Z'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın aydınlatılması için gece düğün alanından çıkışlara izin vermediği, düğünde bulunan katılımcıların ifadelerini ayrı ayrı aldığı ve çevredeki boş kovanlarda inceleme yaptığı öğrenildi.

Merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde muhtar B.Z'nin oğlu için 15 Ağustos'ta düzenlenen sünnet düğününde bazı katılımcıların havaya ateş açması sonucu maganda kurşununun isabet ettiği muhtarın yeğeni Gamze Boynuince (21) olay yerinde hayatını kaybetmiş, iki kişi gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:28
  1. Kırşehir
  2. maganda kurşunu
  3. Çadırlı Hacıyusuf köyü
  4. cinayet

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