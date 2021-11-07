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Yerel Maganda dehşeti! Arka koltukta oturuyordu, feci şekilde can verdi
Yerel

Maganda dehşeti! Arka koltukta oturuyordu, feci şekilde can verdi

İstanbul Avcılar’da yaşanan korkunç olayda trafikte magandanın rastgele ateşlediği silahtan çıkan kurşun, seyir halindeki başka bir otomobilde bulunan 4 kişiden 2'sine isabet etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:17:00 -
Maganda dehşeti! Arka koltukta oturuyordu, feci şekilde can verdi

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre askerlik görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a ailesinin yanına dönen Can Terekeme ile akrabası olan 3 kişi otomobille seyir halindeydi. Başka bir otomobildeki magandanın rastgele ateş ettiği silahlardan çıkan mermilerden biri içinde Can Terekeme, Engin A., Eray A. ve sürücü Yemen A.’nın bulunduğu otomobilin bagaj kısmına isabet etti.

Akciğerlerinde büyük hasar oluştu

Bagaj kısmını delip geçen mermi, arka koltukta oturan Can Terekeme'yi ve sürücü Yemen A.’yı yaraladı. Kendisinin ve arka koltuktaki akrabası Can Terekeme’nin yaralanmasının ardından Yemen A. hemen otomobili durdurdu. Yanlarında bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Engin A. ve Eray A. aynı otomobille iki yaralıyı hastaneye götürdü. Merminin akciğerlerinde büyük hasar oluşturduğu öğrenilen Can Terekeme hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Yemen A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Beyaz bir otomobil içinde çevreye rastgele ateş eden magandanın olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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