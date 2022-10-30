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Yerel Maganda dayısının kurşunuyla yaralanan küçük çocuk ölümle pençeleşiyor
Yerel

Maganda dayısının kurşunuyla yaralanan küçük çocuk ölümle pençeleşiyor

Samsun'un Canik ilçesinde kız alma merasiminde dayısının havaya açtığı ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 17:16:00 - 2022-10-30 17:22:45

Samsun'da düğünde kız alma meresimi sırasında tabancayla havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk vurularak ağır yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Başalan Mahallesi Çakırlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra G. ile Murat T. çiftinin düğün töreninde erkek tarafı, gelin almak için kız tarafının evinin önüne gitti. Bu sırada tabancayla havaya açılan ateşte kurşunlardan biri düğün evinin önünde bulunan 9 yaşındaki ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencisi Yasin E.T.'nin karnına isabet etti.

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Küçük çocuk ameliyata alındı

Çocuğun sol karın boşluğundan giren mermi arka kısmından çıktı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı. Anne Ferdane T., oğlu sedye ile hastaneye girerken başını okşayıp teselli etmeye çalıştı. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dayısının silahıyla yaralandı

Jandarma yaptığı araştırma sonucu Yasin E.T.'nin yaralanmasına sebep olan merminin dayısı R.Ö.'nün tabancasından çıktığını tespit etti. R.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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