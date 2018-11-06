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Mafya babasına infaz anı kamerada!

Yunanistan'ın en ünlü mafyalarından Yannis Makris, Atina'da evinin önünde suikaste uğradı. Olay anının kamera görüntülerine ulaşıldı.

06 Kasım 2018 Salı 16:29

Yunanistan'ın başkenti Atina’nın Voula bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki mafya Yannis Makris suikast sonucu hayatını kaybetti. Hafta sonu yaşanan suikast sonrasında soruşturma başlatılırken Yunan basını bugün Makris’in evinin önündeki kamera kayıtlarına ulaştı.

6 el ateş edildi 

Kamuoyu tarafından iş insanı olarak da bilinen Makris’in otomobiline bindikten sonra saldırıya uğradığı görüldü. Tabancasıyla 6 el ateş açan saldırganın yüzünü şapkayla gizlediği açıkça görülürken, ateş sonrasında Makris’in araçtan çıkmaya çalıştığı ve daha sonra düştüğü ifade edildi.

Yanına kadar geldi

Kesilen video görüntüsünde saldırganın araçtan çıkıp kaçmaya çalışan mafya babasını vurduğu anlar görülmüyor. Katilin yanına gelip, yakın mesafeden ateş açtığı ifade edilirken, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, videoyu “Saldırganın kimliğini belirlemek için” okuyucularına yayınladı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:29
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