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Mafya babası gibi... Trump'tan 'Ramazan Bayramı' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında tüm Müslümanların bayramını tebrik etti. Trump'ın bu tebriği önce öldüren sonra da mezarın çelenk bırakan mafya babası misalini hatırlattı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:40

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın bayram mesajı paylaşıldı.

Eşi Melania Trump ile en samimi duygularla Ramazan Bayramını tebrik ettiklerini kaydeden Trump, "Bu kutsal gün hem ABD'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, fakirlere yardım etme, Tanrı'ya olan inançlarını kuvvetlendirme, ibadete sarılma ve diğer insanlarla yakınlaşma imkanı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Müslümanların gözünün içine baka baka dalga geçiyor! Trump'tan katlettiği Müslümanlara Ramazan tebriği

Trump, mesajını, Ramazan Bayramı'nın tüm Müslümanlara barış ve esenlik getirmesi temennisiyle tamamladı.

Göreve geldiği günden bu yana İslam karşıtı söylemleriyle eleştiri toplayan Trump, Beyaz Saray'daki görevinin ilk yılında iftar programı düzenlememiş, sonraki iki yılında ise iftar etkinliği organize etmişti.

‘Katil ABD’ önce bunların hesabını ver

Amerika, 15 yıl önce Irak'a böyle demokrasi (!) ve özgürlük getirmişti

 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:40
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