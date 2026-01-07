Maduro’yu korurken katledilen 32 Kübalı askerin isim ve rütbeleri açıklandı! İşte o Kübalılar...

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı dünya gündeminden düşmezken, her geçen gün saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Venezuela basını ABD saldırısında 23 Venezuelalı asker, 32 Kübalı güvenlik görevlisi ve iki sivil kadın olmak üzere toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini yazarken Washington Post'a (WP) konuşan ABD’li yetkililer, Venezuela'ya dönük saldırıda toplam 75 ila 80 kişinin öldüğünü iddia etti.

Küba, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı ABD saldırısında 32 Küba vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Havana yönetimi, askerlerin Venezuela hükümetinin talebi doğrultusunda ülkede görev yaptığını “fedakarca direniş gösterdikten sonra hayatını kaybettiği”ni duyurdu.

Hayatını kaybedenler arasında iki albay, bir yarbay, dört binbaşı, dört yüzbaşı, yedi üsteğmen, üç teğmen, bir astsubay, bir kıdemli başçavuş ve dokuz er bulunduğu da belirtildi.

YAŞAMINI YİTİREN KÜBALILAR

Yaşamını yitiren Kübalılara İspanya basınında da geniş yer verildi. Saldırıda yaşamını yitiren Kübalı askerler Maduro'nun ve eşinin doğrudan güvenlik ekibinin bir parçasıydı.

ABD saldırısında yaşamını yitiren Kübalıların isimleri şöyle:

Albay Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 yaşında)

Albay Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 yaşında)

Yarbay Orlando Osoria López (48 yaşında)

Binbaşı Rubiel Díaz Cabrera (53 yaşında)

Binbaşı Rodney Izquierdo Valdés (55 yaşında)

Binbaşı Ismael Ferrera Ge (47 yaşında)

Binbaşı Hernán González Perera (43 yaşında)

Yüzbaşı Bismarck Mora Aponte (50 yaşında)

Yüzbaşı Noel Pérez Tabares (48 yaşında)

Yüzbaşı Adrián Pérez Baudes (34 yaşında)

Yüzbaşı Adriel Adrián Socarrás Tamayo (32 yaşında)

Üsteğmen Yorlenis Revé Cuza (30 yaşında)

Üsteğmen Alejandro Rodríguez Rayo (31 yaşında)

Üsteğmen Yandrys González Vega (45 yaşında)

Üsteğmen Yordanys Madonni Núñez (41 yaşında)

Üsteğmen Erdisen Rosabal Avalos (33 yaşında)

Üsteğmen Daniel Toralha Díaz (34 yaşında)

Üsteğmen Yunior Estévez Ramón (32 yaşında)

Teğmen Yoandys Rojas Pérez (44 yaşında)

Teğmen Yusmani Domínguez Cordero (32 yaşında)

Teğmen Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 yaşında)

Birinci Astsubay Gioski Verdecia García (30 yaşında)

Kıdemli Başçavuş Suniel Godales Alarcón (42 yaşında)

Er (II. Sınıf) Adaliris Ayala Almanares (41 yaşında)

Er (II. Sınıf) Alexander Abadía Gutiérrez (44 yaşında)

Er (II. Sınıf) Ermis Martínez Herrera (52 yaşında)

Er (II. Sınıf) Juan Carlos Guerrero Cisneros (53 yaşında)

Er (II. Sınıf) Juan David Vargas Vaillant (56 yaşında)

Er (II. Sınıf) Rafael Enrique Moreno Font (35 yaşında)

Er (II. Sınıf) Luis Alberto Hidalgo Canals (54 yaşında)

Er (II. Sınıf) Luis Manuel Jardines Castro (59 yaşında)

Er (II. Sınıf) Sandy Amito López (32 yaşında)