Maduro’ya yeni darbe girişimi! ABD’nin hain plânları bitmiyor

Hasan Türkmen Ankara

Emperyalist ABD’nin, milletin iradesiyle başa gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı alçak planlarının ardı arkası kesilmiyor. Uzun süredir ABD’nin bütün oyunları karşısında dik duruşundan ödün vermeyen Maduro’yu devirmek isteyen emperyalist güçler, bu sefer Şili ve Kolombiya’yı devreye sokarak yeni bir darbe girişiminde bulundu.

“Seçilmişler, seçimle gider”

Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Milletin iradesiyle başa gelen hükümeti, milletin iradesi gönderir” diyen Türkiye-Venezuela Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, “Dış güçler, Venezuela’da seçilmiş hükümete karşı müdahalelerde bulunuyor. Biz bu girişimleri kabul etmiyoruz. Türkiye’den, Rusya’dan, Çin’den demokrasiye inanarak, Amerika’nın bu müdahalelerine karşı tepki var. Milletin iradesiyle başa gelen hükümet, milletin iradesiyle gider. Askeri darbeyle, tehditle göndermeye çalışmak tamamen demokrasi dışı eylemlerdir. Bu tutumu kınıyoruz. Maduro, bugüne kadar hep dik durdu ve durmaya da devam edecektir. Geçmişte ülkemize de böyle girişimlerde bulunuldu. Bu darbeler gelişimi engellemiş olsa da her zaman darbeciler zararlı çıkmıştır. 15 Temmuz’da da milletimiz darbeci hainlere gereken cevabı vermiştir. Seçimlerle gelen hükümetleri kaldırmaya yönelik olan bu hainlere karşı müttefik ülkeler ortak hareket etmelidir. Maduro’ya karşı olan bu darbe girişimi engellenmiştir. Bu tür eylemler olacaktır ama halkın iradesi her zaman darbecileri yenmiştir. Bundan sonra da hem Türkiye hem de Venezuela yenecektir” şeklinde konuştu.

“Yıkılmayacağım” mesajı verdi

“Demokrasi getireceğiz” diyerek İslam ülkelerini sömürüp yakan emperyalist ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı hain planlarını sürdürüyor. Uzun süredir Maduro’yu devirmek isteyen ABD, üst üste giriştiği suikast ve darbelerden sonuç alamadı. ABD’nin bu saldırıları karşısında cesurca dik duran Cumhurbaşkanı Maduro, dünyaya adeta “yıkılmayacağım” mesajı verdi.

Maduro, geçtiğimiz gün de Şili ve Kolombiya’nın da dahil olduğu yeni bir suikast planını boşa çıkardı.