Dünya

Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini "kararlı ve meşru" şeklinde nitelendirerek ülkeyi "işgal etmediklerini" savundu.

Johnson, Venezuela'ya ilişkin düzenlenen kapalı oturumun ardından, başkent Washington'da Kongre binasının bulunduğu Capitol Hill'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesinin "kararlı ve meşru" bir adım olduğunu söyleyen Johnson, "Savaşta değiliz, Venezuela'da ABD silahlı kuvvetleri yok ve o ülkeyi işgal etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Johnson, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "yasa dışı uyuşturucu ve şiddet yanlısı kartel üyelerini" ABD'ye sokarak çok sayıda Amerikalının ölümünden sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Kongrenin askeri operasyonlar üzerindeki rolüne de değinen Johnson, Savaş Yetkileri Yasası kapsamında operasyonlar öncesinde Kongre onayı ya da ön bildirim zorunluluğunun bulunmadığını vurguladı.

Johnson, konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

 

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Dünya

Dünya

Dünya

Dünya

Vatansever

Ahlaksızlar..Bunlar gücün verdiği şımarıklık ile iyice haddi aştılar. Eşkıyaya bak. İşgal etmemiş ama halkın seçtiği devlet başkanını kaçırmış. Ulan rezil, adamın kafasını koparmissin. Daha ne yapacaksın?
Gündem

Hava trafiğinde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle Yunanistan zor anlar yaşadı. Radyo frekanslarında meydana gelen arıza tüm ülke hava sah..
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Kom..
Gündem

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
