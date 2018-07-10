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Maduro'dan Türkiye paylaşımı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Selvi boylum Al yazmalım" filminin müziğiyle hazırlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

10 Temmuz 2018 Salı 22:56
Maduro'dan Türkiye paylaşımı

Maduro, Cahit Berkay'ın bestelediği, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziğinin kullanıldığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılımı ve törenden farklı görüntülerin yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımında, Erdoğan'ın yemin töreninin "olağanüstü" olduğunu vurgulayan Maduro, "Kardeş Türk iş adamlarıyla turizm, tarım ve madencilikte iş birliğini geliştirmek üzere çalıştık. Venezuela barış, kalkınma ve ortak çıkarları geliştirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında, çeşitli ülkelerin başbakan ve devlet başkanlarıyla bir araya geldiğini belirten Maduro, ticaret alanındaki iş birliğine dayalı ilişkileri güçlendirdiklerinin altını çizdi.

Maduro, "Türk iş adamlarıyla tarım, altın üretimi ve turizm alanında yatırım yapacakları bir ağ kuruyoruz. Çok kutuplu dünya ile çalışma alanındaki iş birliğini pekiştirmeye devam etmek istiyoruz. Venezuela kalkınma, barış, refah ve ortak çıkarları geliştirmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk kardeşleriyle" 2010'dan bu yana verimli bir ticari iş birliği yolu oluşturduklarını kaydeden Maduro, "Bütün Türk yatırımcı ve iş adamlarını kalkınma yolunda ilerlemek için bu iş birliğini geliştirmeye davet ediyorum. Refah seviyesine ulaşmak bütün dünya halklarının hayalidir" ifadelerini kullandı.

"YAŞASIN TÜRKİYE-VENEZUELA İLİŞKİLERİ"

Nicolas Maduro, yaptığı diğer bir paylaşımda da Türkiye ve Venezuela'nın bugün refah ve gelişime doğru yola çıktığını belirterek, "Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Halklarımızın esenlik ve refahına doğru birlikte yürümek için bütün şartlara sahibiz. 'Yaşasın Türkiye-Venezuela ilişkileri!" yorumunda bulundu.

MADURO'DAN "DİRİLİŞ ERTUĞRUL" SETİNE ZİYARET

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, bugün TRT'nin 65 ülkede seyredilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un Beykoz'daki setini de ziyaret etti. Arabasını yol boyunca kendisi kullanan Maduro, dizideki "Alp" karakterleri tarafından at üstünde karşılandı.

Maduro, eşi Cilia Flores ve beraberindeki heyetle dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve yönetmeni Metin Günay'dan dizi ve set çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kendisini karşılayan oyunculara dizideki adlarıyla hitap eden ve onlarla şakalaşan Venezuela Devlet Başkanı, platodaki demirci bölümünde demir dövdü.

Maduro ve beraberindekiler daha sonra dizideki Ertuğrul Bey karakterinin çadırına geçti ve burada kafasına börk takarak, ekiple bir süre sohbet etti.

Venezuela kabinesinden 6 bakanın da eşlik ettiği Nicolas Maduro'ya, ziyaretin ardından bir kılıç hediye edildi ve Maduro, dizi setinden yine kendi kullandığı araçla ayrıldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 22:56
  1. Nicolas Maduro
  2. Türkiye
  3. Venezuela
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Türkiyenin latin Amerikada Maduro gibi birki Devlet adamina ihtiyaci var ve bu ülkelerle ABD ye karsh ekonomik Güclü hale getirlmeliki ABD dagilimi kisa zamanda tamamlanmish olsun.
  • nn1 sa önce
    GERÇEKÇİBİRLİDERYANİSÖMÜRÜÇARKINA KAPILMADAN KARDESKARDES KAZAN KAZAN POLİTİKA İZLİYOR OLMALİ BİLDİĞİM ANLADIĞIM KADARI İLE HER NE OLURSAİYİ HUYLU BİRİNE BENZERALLAH HİDAYETİNİARTİRSİN NASİBİ MÜESSİR EYLESİN MEVLAM
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