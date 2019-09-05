0553 313 94 23

Maduro'dan orduya talimat: Sistemleri yerleştirin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bölgede askeri tatbikatlar yapan Kolombiya sınırına hava savunma sistemleri yerleştirme emri verdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:07
Maduro'dan orduya talimat: Sistemleri yerleştirin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu haftanın başlarında 10-28 Eylül tarihleri ​​arasında Kolombiya sınırına yakın bir yerde geniş çaplı tatbikatlar gerçekşleştirileceğini açıklamıştı.

Maduro tatbikatlara ilişkin son açıklamasında, ''Silahlı kuvvetlerin tüm kollarında turuncu alarm ilan edildi. Venezuela'nın egemenliğini ve barışı korumak için 10-28 Eylül tarihleri arasında Kolombiya sınıra hava savunma sistemleri konuşlandırmak için gidiyoruz.'' dedi.

Kolombiya'da 30 yıldan uzun süre gerilla savaşı veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) hükümetin barış anlaşmasının hükümlerini yerine getirmediğini iddia ederek yeniden silahlanacağını iddia etti.

Kolombiya yönetimi FARC'ın komutanlarına Venezuela'nın ev sahipliği yaptığını ileri sürdü.

Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırmak istediği için bahane aradığını söyleyen Mduro ise, orduya tatbikat emri verdi. Maduro, ''Kolombiya barış istemiyor.'' dedi.

İlişkiler daha kötü gerilim artıyor

Venezula yaşanan siyasi krizler sırasında, muhalefet lideri Juan Guaido kendini anayasaya aykırı bir şekilde devlet başkanı ilan ederek Maduro'yu devirmeye çalıştı.

Maduro'nun darbe girişimleri ABD ve başta Kolombiya olmak üzere Latin Amerika'daki müttefikleri tarafından desteklendi. Rusya Çin ve Türkiye gibi ülkeler devlet başkanının dış müdahale olmadan halk tarafından anayasaya uygun şekilde seçilmesini istedi.

Maduro ayrıca başarısız olan suikast girişiminin arkasında Bogota yönetiminin olduğunu ileri sürmüş, Kolombiya iddiaları reddetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:07
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haliliye kırsaldaki sorunları çözüyor
    1. Haliliye kırsaldaki sorunları çözüyor
    2. 36 bin şirketle ağustosta 13 milyar..
    3. Beyşehir Belediyesi bünyesinde..
    4. Öğrencinin, ailesine bir aylık eğitim..
    5. Adana'da kaçak sigara operasyonu: 1..
    6. Türk Metal Sendikasından yüzde 26 zam..
    7. Çukurca girişine yöresel motifler..
    8. Hatay’ın lezzetleri Adana’da tadıldı
    9. Büyükçekmece’de Sivas Kongresi..
    10. THY'den Orta Avrupa yolcuları için..
    11. Sivas Belediyespor’da neşeli idman
    12. Sivas Belediyespor’da neşeli idman
    13. ING, kadınların güçlendirilmesi için..
    14. Kayseri’de babasını tedavi ettiren..
    15. Maduro: Sistemleri yerleştireceğiz!
    16. Selçuk: "(Bağış talebi) Velilerimiz..
    17. Hindistan'da kırmızı alarm!
    18. Adana'da PKK operasyonu: 7 kişi..
    19. Ankara’da taksi ücretlerine ne kadar..
    20. 9 Eylül’de anlamlı konser
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!