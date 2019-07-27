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Maduro'dan dikkat çeken sözler: Türkiye'ye teşekkür ediyorum

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin kalkınmasına destek olanRusya, Türkiye, Çin, Katar ve Hindistan'a teşekkür etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
Maduro'dan dikkat çeken sözler: Türkiye'ye teşekkür ediyorum

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya, Türkiye, Çin, Katar ve Hindistan'a ülkenin kalkınmasına sundukları katkılar için teşekkür etti. Maduro, petrole olan bağımlılığı azaltmak için ekonomiyi çeşitlendireceklerini belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Maduro, "Türkiye, Rusya, Çin, Katar ve Hindistan'a verimli kalkınmamızın hızlanması için verdikleri destek ve tavsiyelerden dolayı teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Bu arada Maduro, ülkesinin petrole olan bağımlılığını azaltmak için ekonomik kalkınmada yeni bir modeli uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

BM Endüstriyel Kalkınma Örgütü Latin Amerika ve Karayipler Bölümü Şefi Diego Masera ile görüşmesinde konuşan Maduro, "Venezuela'nın ekonomik modeli deforme oldu. Mevcut model petrole dayanıyordu ve ülkemizi petrol fiyatlarına bağımlılıktan kurtaracak bir yola çıkıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
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