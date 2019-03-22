Maduro'dan dikkat çeken sözler: Onun sayesinde Müslüman olacağım Diriliş Ertuğrul ekibiyle Alanya'da bir gençlik söyleşisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maduro ile ilgili bir anısını anlattı. Çavuşoğlu'nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisine 'Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Maduro'nun kısa bir süre içerisinde Müslüman olabileceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu ve Diriliş Ertuğrul'un ekibi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Söyleşisi'ne katıldı. Maduro'dan dikkat çeken Diriliş Ertuğrul çıkışı Bakan Çavuşoğlu, Eylül ayında Venezuela'ya gittiğinde ikili görüşmelerden sonra Diriliş Ertuğrul setini son ziyaretindeki videoyu Maduro'ya gösterdiğini anlatarak, şöyle dedi: "Çığlık çığlığa ayağa kalktı. Dizideki tek tek isimleri saydıktan sonra sakinleşti ve sonra 'Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz."

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