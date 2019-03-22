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Maduro'dan dikkat çeken sözler: Onun sayesinde Müslüman olacağım

Diriliş Ertuğrul ekibiyle Alanya'da bir gençlik söyleşisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maduro ile ilgili bir anısını anlattı. Çavuşoğlu'nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisine 'Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dediğini söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 11:48
Maduro'dan dikkat çeken sözler: Onun sayesinde Müslüman olacağım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Maduro'nun kısa bir süre içerisinde Müslüman olabileceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu ve Diriliş Ertuğrul'un ekibi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Söyleşisi'ne katıldı.

Maduro'dan dikkat çeken Diriliş Ertuğrul çıkışı

Bakan Çavuşoğlu, Eylül ayında Venezuela'ya gittiğinde ikili görüşmelerden sonra Diriliş Ertuğrul setini son ziyaretindeki videoyu Maduro'ya gösterdiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Çığlık çığlığa ayağa kalktı. Dizideki tek tek isimleri saydıktan sonra sakinleşti ve sonra 'Bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:48
  1. nicolas maduro
  2. Diriliş Ertuğrul dizisi

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM38 dk önce
    Allah bizim içimizdeki müslüman görünümlü "MÜCAHİTCİKLER"e de hidayet nasip eylesin. Hayatlarının gırgır şamata ve etraflarında olan herşeye suizanla bakıp hasetlik ederek geçtiğini görerek tövbe edip nasıl insanlığa daha faydalı ve örnek bir Müslüman olabilirim diye sorgulayabilecek akıl ve iman nasip eylesin!
  • mehmetalimehmetali1 sa önce
    ha ha ha çok güldüm. tebrikler maduro tebrikler çavuşoğlu
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Geçen ay papadan yardım isteyen adam, bu ay müslüman olucam deyip bizden yardım istiyor. İsrail daha çok para versin, öbür ay yahudi olur. Zorda adam.

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