0553 313 94 23

Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro verdiği bir televizyon kanalına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türkiye ile ittifakımızı; ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik açıdan güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:57
Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanyol kanalında yayınlanan ‘Salvados’ isimli programa konuk olarak Gazeteci Jordi Evole’nin sorularını yanıtladı. Maduro, Guaido’nun yaptığı çağrı sonrasında ayrılmayı düşünüp düşünmediği hakkında sorulan soruya, “Ülkemiz için iyi olan şey Anayasamıza saygılı olmak. Ben öncelikle bunu yapıyorum. Anayasaya saygı duymaya ve uygulamaya yemin ettim. Bu benim görevim” dedi. 

20 yıllık deneyimimiz var

Maduro’ya Irak’ta neler olduğu, Saddam Hüseyin’in başına ne geldiği, Libya’nın yıkılmasının sonuçları ve Kaddafi’nin durumu hatırlatılarak bunun kendisini korkutup korkutmadığı sorulduğunda ise, Maduro, “İnsanlığın ders alması gereken ciddi hatalar oldu. Bush-Aznar koalisyonunun Irak savaşına yol açtığı ve hesabını ödediği hataları unutmayın. Bu hatalar ve dehşet, Venezuela'da da işlendi. 20 yıllık mücadele deneyimimiz var. Gerçekten, bir proje ve ülkenin liderliği ile tarihsel bir karaktere sahip bir gücüz. Her şey kuzey imparatorluğunun (ABD) deliliğine ve saldırganlığına bağlı” ifadelerini kullandı. 

Avrupa önce kendine baksın

Dünyadaki en büyük güçler tarafından tehdit edilmenin binlerce masum Venezuelalının hayatıyla ödenecek sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Maduro, "Avrupa Birliği neden dünyadaki bir başka ülkeye devlet başkanı seçimlerini tekrar etmeleri gerektiğini söylemiyor?” dedi. AB’nin, Mayıs 2018’de kazandığı devlet başkanlığının seçimlerinin verilerini tartışması konusunda ise Maduro, “Seçim olmasını reddetmiyorum ki, 2024’te zaten seçim var. Avrupa'nın Venezuela hakkında söylediklerini umursamıyoruz. İşsizlik ya da göç gibi sorunlarıyla ilgilenen Avrupa önce kendi içine baksın” dedi. 

Ellerini kanla lekeleyen hatalar yapıyolar

ABD ve Trump’la ilgili düşünceleri sorulan Maduro, “ABD, 20'nci yüzyılda yaşanan askeri darbelere, kukla hükümetlere ve ülkelerin kaynaklarını yağmaladığı döneme dönmek istiyor. Ellerini kanla lekeleyen hatalar yapıyorlar” ifadelerini kullandı. 

Devlet başkanını sadece insanlar seçer

Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan eden bir palyaço olduğunu söyleyen Maduro, hareketin anayasal bir temeli olmadığını söyledi. Maduro, “Devlet başkanını sadece insanlar seçer. Sadece insanlar onu koltuğa oturtur. Guaido’nun, ülkenin maksimum makamını üstlenmeye yetkisi yoktur” dedi. Venezuela’da insani bir kriz olmadığını söyleyen Maduro, “Sosyal bakımdan politik olarak ülkemize açılmış ekonomik bir savaş var. O yaralarını hafifletmesine izin verilmiyor Venezuela’yı terk eden birçok insan aldatıldı, Yanlış bir vizyonla, umutla ayrıldılar” ifadelerini kullandı. 

Ne yaptığını iyi düşün

Canlı yayında sürpriz bir sürpriz yapan Maduro, Guaido’yu cep telefonunda aradı. Programın suncusu Evole’ye, “Guaido'nun telefon numarası var, sakıncası yoksa arayacağım. Açarsa konuşacağım” dedi. Guaido cevap vermeyince, mesaj bırakan Maduro, “Ne yaptığını iyi düşün. Genç bir adamsın. Yıllarca bu ülke için mücadele ediyorum. Ülkeye daha fazla zarar verme. Darbe stratejisini terk et. Kimsenin seçmediği bir başkanlığı taklit etme. Eğer bir şeye katkıda bulunmak istersen. Oturur yüz yüze masada konuşuruz” şeklinde konuştu. 

Türkiye mesajı

Devlet Başkanlarına mesajlar vermesi istenen Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a,” Ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik ittifakımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” ; Arjantin Devlet Başkanı Mauriccio Macri’ye, “Macri patenlerini giysin çünkü bu yıl başkanlık dışı kalacak” ; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ,“Her zaman söylediğim gibi, arkadaşlığı ve desteği için teşekkürler” ; Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya,” Sanırım ona hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü onun bir ülkeyi gerçekten yönetip yönetmediğini bilmiyorum” ; Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya, “Sağlığı ile ilgilenmeli. Oldukça kötü görünüyor” ; Meksika Devlet Başkanı Luis Obrador’a, “Latin Amerika vizyonuna katılıyorum” ; Fransa Başbakanı Emmanuel Macron’a, “Sarı yeleklileri dinlesin”; Almanya Başbakanı Angela Merkel’e, “Birçok Avrupalıya söylediklerimi ona da tekrarlayayım. Diğer Venezuela'yı da görmeye çalış. Diğer Venezuela'yı da dinlemeye çalış. Gerçek Venezuela’yı. Sadece bir sektörü dinlemeyin. Daha fazla dinleyin” mesajlarını verdi. 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:57
  1. Erdoğan
  2. nicolas maduro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Veriler açıklandı! İhracatta müthiş rakam
    1. Veriler açıklandı! İhracatta müthiş..
    2. "İlaçların yüzde 95'ini kendimiz..
    3. KDK'den TSK'ye tavsiye kararı
    4. Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler..
    5. İspanya hükümeti, Venezuela Ulusal..
    6. ANALİZ - ABD’nin yeni nükleer..
    7. "Çok büyük firmalarla rekabet ediyoruz"
    8. Bakan Pekcan: Komisyoncuları sisteme..
    9. Yorumcu Sinan Engin'den Serdar Aziz'e:..
    10. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de kamera..
    11. Avis'ten avantajlı hizmet ve kampanyalar
    12. Öğrenciler Bakan Kurum ve Selçuk'a..
    13. THY'nin yeni reklam filmi Super..
    14. Develeriyle "çocukları gibi" ilgileniyor
    15. ASELSAN'dan 110 milyon liralık sözleşme
    16. Otomotiv pazarı ocakta yüzde 59 daraldı
    17. Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a..
    18. TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 1 kişi..
    19. 'Çarkçı Kemal' yine sözünde durmadı!
    20. Emekli ne zaman olurum | 4-A SSK..
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!