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Dünya Maduro'dan ABD'ye rest! "Rusya, Çin ve İran'la..."
Dünya

Maduro'dan ABD'ye rest! "Rusya, Çin ve İran'la..."

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'la yaptığı işbirliği nedeniyle ABD'nin yaptırım kararı sonrası, İran, Rusya ve Çin ile işbirliğine devam edeceklerini ayrıca kendi silahlarını geliştireceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:47:00 -
Maduro'dan ABD'ye rest! "Rusya, Çin ve İran'la..."

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun İran’la işbirliği yapmasına tepki göstererek, Venezuela liderine ek yaptırım uygulama kararı almıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran’daki yetkililerin BM ambargosunu delmek için Venezuela ile birlikte çalıştığını iddia etmişti.

Rusya ve İran’la yaptığı işbirliğine ilişkin birtakım açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yaptırım kararına rest çekti.

Maduro, ülkesinin kendi silah sistemlerini geliştireceğini ve Rusya, İran ve Çin ile işbirliğine de devam edeceklerini söyledi. Star.com.tr’nin haberine göre, “Stratejik Operasyonlar Komutanlığının” 15’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Maduro, ülkesinin yerli silah sistemleri üretmek istediğini, bu yüzden özel bir askeri ve bilimsel konsey kurduklarını açıkladı.

Kendi silah sistemlerini geliştirmek için ihtiyacı olan her şeye sahip olduklarını ifade eden Maduro, "Rusya, Çin, Küba, İran ve tüm dünyayla işbirliğini sürdürürken, onlardan bilimsel, teknolojik, silahlarla ilgili stratejik destek almaya devam edeceğiz. Ancak bağımsızlığa doğru ilerlemeliyiz” dedi.

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