Maduro ve eşini taşıyan uçak iniş yaptı! Kalacakları yer dikkat çekti

ABD operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i taşıyan uçak, New York’un kuzeyindeki Stewart Hava Üssü’ne indi. Çiftin federal gözaltı merkezine sevk edilmesi bekleniyor.

ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirildi.

ABD merkezli CBS News haberine göre, Maduro ve Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi.

Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği kaydedildi.

Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.

CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Can

Dünyanın ve kendi halklarının tepki göstermesi lazım. Bu düpedüz eşkiyalık. Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz.
