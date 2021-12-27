Maduro Türkiye'nin yanı başına geliyor!

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ‘çok yakında’ çeşitli anlaşmalar yapmak üzere İran’a gideceğini duyurdu.

İspanyol televizyon kanalına konuşan Maduro, “İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yaptığı davet üzerine çok yakında Tahran’a gideceğim. Burada görüşmelerde bulunup, iş birliği sürecini birlikte hızlandıracağız.” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile iki telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Maduro, iki ülke arasında yeni projeler konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.

Maduro, ziyaretin tam tarihi ve anlaşmaların içeriği konusunda ise bilgi vermedi.

Maduro: Arap ülkeleri bizi seviyor

Maduro, 2022 yılında ülkesinin Arap ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek istediğini belirterek, “Arap dünyasında bizi seviyorlar, Arap hükümetlerinin ve halkının Venezuela’yı sevdiğini biliyorum.” dedi.

ABD’nin yaptırımlarına hedef olan İran ve Venezuela arasında geçen yıldan bu yana işbirliğinin hızlı bir şekilde arttığı biliniyor.

Maduro hükümeti, özellikle petrol sanayisinde önemli ekipmanları İran’dan temin ediyor. Venezuela’nın 2021 yılında petrol üretiminini artırmasında İran önemli rol oynadı.

Kaynak: Euronews