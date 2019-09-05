Maduro: Sistemleri yerleştireceğiz!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, bu haftanın başlarında 10-28 Eylül tarihleri ​​arasında Kolombiya sınırına yakın bir yerde geniş çaplı tatbikatlar gerçekşleştirileceğini açıklamıştı.

Maduro tatbikatlara ilişkin son açıklamasında, ''Silahlı kuvvetlerin tüm kollarında turuncu alarm ilan edildi. Venezuela'nın egemenliğini ve barışı korumak için 10-28 Eylül tarihleri arasında Kolombiya sınıra hava savunma sistemleri konuşlandırmak için gidiyoruz.'' dedi.

Kolombiya'da 30 yıldan uzun süre gerilla savaşı veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) hükümetin barış anlaşmasının hükümlerini yerine getirmediğini iddia ederek yeniden silahlanacağını iddia etti.Kolombiya yönetimi FARC'ın komutanlarına Venezuela'nın ev sahipliği yaptığını ileri sürdü.

Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırmak istediği için bahane aradığını söyleyen Mduro ise, orduya tatbikat emri verdi. Maduro, ''Kolombiya barış istemiyor.'' dedi.

İLİŞKİLER DAHA KÖTÜ, GERİLİM ARTIYOR

Venezula yaşanan siyasi krizler sırasında, muhalefet lideri Juan Guaido kendini anayasaya aykırı bir şekilde devlet başkanı ilan ederek Maduro'yu devirmeye çalıştı.

Maduro'nun darbe girişimleri ABD ve başta Kolombiya olmak üzere Latin Amerika'daki müttefikleri tarafından desteklendi. Rusya Çin ve Türkiye gibi ülkeler devlet başkanının dış müdahale olmadan halk tarafından anayasaya uygun şekilde seçilmesini istedi.

Maduro ayrıca başarısız olan suikast girişiminin arkasında Bogota yönetiminin olduğunu ileri sürmüş, Kolombiya iddiaları reddetmişti.