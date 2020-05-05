Maduro: “Darbe planı yapan 2’si ABD’li 13 kişi yakalandı”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye sızmaya çalışan ve darbe planlayan 2’si ABD’li 13 kişinin yakalandığını duyurdu.

Venezuela’da Pazar günü gerçekleştirilen operasyonda darbe planladıkları gerekçesiyle ülkeye sızmaya çalışan bir grup etkisiz hale getirilmişti. Dün yapılan operasyonda da deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışan bir grubun daha yakalandığı açıklandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, operasyonlarda 2’si ABD’li 13 kişinin yakalandığını duyurdu. Maduro, yakalananlar arasında Luke Alexander Denman ve Airan Berry isimli iki ABD’linin olduğunu ve bu kişilerden birinin daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik biriminde çalıştığını ifade etti. Maduro, “Rambo’yu oynuyorlar, kahramanlığı oynuyorlar" dedi.