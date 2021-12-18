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Kadın - Aile Madrid'de Türk el sanatları etkinliği
Kadın - Aile

Madrid'de Türk el sanatları etkinliği

İspanya'nın başkenti Madrid'de faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk el sanatlarının sergilendiği etkinlikler organize etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 22:33:00 - 2021-12-18 22:40:32
Madrid'de Türk el sanatları etkinliği

İspanya'daki sık kurulan kermesler Türk el sanatlarıyla renklendi.

Madrid'de yaşayan bir grup Türk kadının yaptığı takı, örgü işleri, sabun, hediyelik eşya ve resimlerden oluşan ürünler, YEE'nin ofisinde sergilendi.

Etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik eğlenceler ve el sanatları atölyeleri de organize edildi.

YEE Madrid Müdürü Ersin Adıgüzel, Türk sanatçıların birbirinden zarif eserlerinin yoğun ilgi gördüğünü, sadece Türk ya da İspanyolların değil farklı uluslarda da çok sayıda kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Adıgüzel, ayrıca kermeste dayanışma çekilişi yapıldığını ve toplanan paranın çocuklara yönelik yardımlar yapan "Aldeas Infantiles" adlı sivil yardım örgütüne bağışlanacağını söyledi.

Türkiye'nin kültürü, sanatı, dili ve medeniyet birikimi üzerine İspanya'da farklı etkinlikler organize eden YEE, 2022'de yeni projelerle çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor..

 

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