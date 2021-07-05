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Ekonomi Madencilik sektörü ilk yarıda 3 milyar dolarlık ihracat yaptı
Ekonomi

Madencilik sektörü ilk yarıda 3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Madencilik ürünleri ihracatı, yılın ilk yarısında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 52,3 artarak 2 milyar 817 milyon 236 bin dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 11:47:00 -
Madencilik sektörü ilk yarıda 3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin haziran ayı ihracatı, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde 171 ülkeye 497 milyon 555 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi. Sektörün ihracatı son 12 aylık dönemde 5 milyar 237 milyon dolar olurken, ilk yarıda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artarak 2 milyar 817 milyon 236 bin dolara yükseldi. Madencilik ürünleri ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı ilk yarıda yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

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