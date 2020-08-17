Maden suyunun faydaları nelerdir?

İçerisindeki minerallerle vücut için oldukça yararlı olan maden suyu günlük olarak içilmesi gereken içecekler arasında yer almalıdır.

Özellikle yaz aylarında terleme yolu ile oldukça fazla sıvı ve bu sıvının içinde pek çok mineral kaybedilir. Hayati fonksiyonların çalışması için gerekli olan kaybedilen mineraller hızlı bir şekilde telafi edilemlidir. Aksi halde istenmeyen pek çok sağlık sorunu ile karşılaşılması muhtemel hale gelebilmektedir. Kaybedilen minerallerin telafisinde maden suyu önemli bir yere sahiptir.

Maden suyu, doğal olarak içerisinde erimiş mineraller bulunur. Mineraller maden suyunun kaynağında bulunan kayalardaki oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

Soda ile maden suyu aynı şey değildir!

Ülkemizde soda ile maden suyu aynı tür içecek olduğu düşünülsede bir birinden oldukça farklıdır. Soda içme suyu veya tasnif edilmiş sulara karbondioksit (CO 2 ) eklenerek oluşturulan içecektir. Maden suyu doğal olarak yer altından çıkar ve soda gibi yapay değildir.

Maden suyunun faydaları!

Mide, böbrek ve idrar yollarını korurken, kabızlığa da iyi gelir.

Kemik yapısını güçlendirir.

İçnindeki florür ve kalsiyum ile diş sağlığına faydalıdır.

Damar ve kasların düzenli çalışmasını sağlar.

Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Ciltteki nem dengesini düzenler.

Kırşık oluşumunu geciktirerek, cildin pürüzsüz görünmesini sağlar.

Saçların ihtiyaç duyduğu minarelleri sağlar.

Saçlarda kepek oluşunu engeller.

Maden suyunun zararı var mıdır?

Maden suyunun fazla tüketilmesi halinde mide, böbrek ve tansiyon problemlerine neden olabilmektedir. Ayrıca içerdiği mineraller arasında florür miktarının fazla olmamasına özen gösterilmelidir.