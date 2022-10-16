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Aktüel Maden şehitlerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
Aktüel

Maden şehitlerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı

Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçi, Türkiye'yi yasa boğdu. Patlama sırasında mesaide olan işçilere ait fotoğraf kareleri görenlerin yüreklerini dağladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 19:26:00 -
Maden şehitlerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye 2 günden bu yana Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 maden işçimizin hayatını kaybettiği maden faciasının acısını yaşıyor. Tarihi faciadan yaralı kurtarılan madencilerin tedavileri de dikkatle takip ediliyor. Geride acılı aileler bırakan şehitler toprağa verilip, yaralar sarılırken, yaşanan facia sonrası ortaya yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Amasra'daki maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntülerde, madencilerin servis aracında ve iş yerinde çekilen son anları yer alıyor. Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evlerinden çıkan madenciler,iş başı yapmak için servis aracına binerek madene doğru yola çıkmış, mesai başlamasından kısa bir süre sonra patlama meydana gelmişti.

Durumu kritik

Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumunun kritik olduğu belirtildi.

Geriye gülümseyerek verdikleri pozlar kaldı

Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı.

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