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Gündem Maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara sosyal yardım
Gündem

Maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara sosyal yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bartın'da meydana gelen maden kazasında şehit olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin lira sosyal yardım yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 11:32:00 -
Maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara sosyal yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu.

Bartın'da meydana gelen maden kazasının ardından tüm desteklerin sağlandığını belirten Bakan Yanık, "Maden şehitlerimizin ailelerine 50 bin TL, yaralı vatandaşlarımıza 25 bin TL akut ihtiyaçları için nakit desteğinde bulunacağız" açıklamasını yaptı.

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