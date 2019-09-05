Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesine ait maden ocağında işçi Erdinç Aysan'ın üzerine üretim sırasında kaya parçası düştü. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Aysan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aysan'ın, üretim sırasında üzerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.