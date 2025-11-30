  • İSTANBUL
Maden ocağında göçük

Kütahya’da bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 1 işçi yaralandı. Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, kömür madeni ocağında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından yaralı bir şekilde kurtarıldı.

Olay, Gökler beldesinde bulunan bir kömür madeni ocağında yaşandı. Maden ocağına kaya düşmesi sonucu göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından kısa sürede yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı işçi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, yaralı işçinin tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.

 

