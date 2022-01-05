Maden ocağında facia: 1 ölü,1 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde madende gazdan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde madende gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi ise tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Havadan Mahallesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen olayda, F.Y ve F.D. sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile Develi İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. F.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.