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Yaşam Maden ocağında facia: 1 ölü,1 yaralı
Yaşam

Maden ocağında facia: 1 ölü,1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde madende gazdan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 00:19:00 -
Maden ocağında facia: 1 ölü,1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde madende gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Havadan Mahallesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen olayda, F.Y ve F.D. sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile Develi İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. F.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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