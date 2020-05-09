  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Maden kentinde 2 gün sürecek kısıtlama başladı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 01:18:17 -
Maden kentinde 2 gün sürecek kısıtlama başladı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.


Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 24 şehirde haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Zonguldak’ta gece yarısı itibariyle kısıtlamayla birlikte sokaklar boş kaldı. Kentin en kalabalık meydanı Gazipaşa Caddesi ve madenci anıtı kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren sessizliğe bürünerek boş kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı