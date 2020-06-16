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Aktüel

Maden kenti Soma şehir yazılarıyla güzelleşiyor

Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen peyzaj ve düzenleme çalışmaları kapsamında 4 ayrı noktaya 3D şehir yazıları yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:13:16 -
Maden kenti Soma şehir yazılarıyla güzelleşiyor

Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen peyzaj ve düzenleme çalışmaları kapsamında 4 ayrı noktaya 3D şehir yazıları yerleştirildi.


Soma Belediyesi, ilçeye daha modern bir yüz kazandırmak amacıyla birbirinden değerli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Daha yaşanabilir bir Soma oluşturmak amacıyla Soma Belediyesi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamda Soma giriş-çıkış kavşakları, Soma Tren İstasyonu önü ve Soma Devlet Hastanesi yamacı olmak üzere 4 ayrı noktaya yerleştirilen 3D şehir yazıları ile ilçeye modern bir kimlik kazandırılırken, diğer yandan şehrin çehresini güzelleştirecek adımlar atılıyor.

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