Maden kazasını fırsat bildiler! CHP ve HDP'li vekillerden skandal paylaşım

Bartın'da saat 18.15 sıralarında Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Türkiye'yi yasa boğan acı olayı fırsat bilen bazı milletvekilleri ise hükümeti hedef aldı.

HDP ve CHP'li vekiller acı olayı fırsat bildi

HDP'li Musa Piroğlu, "Ülkeyi işçi mezarlığına çevirdiler. Servetlerini ve büyümelerini işçinin kanı üzerinden sağlıyorlar. Yıllardır bu çark böyle dönüyor ve biz susmaya devam ettikçe işçiler ölmeye devam edecek" ifadelerini kullanırken, HDP'li Murat Çepni ise, "AK Parti ekonomisi işçilere yarattığı cehennemle büyüyor!" dedi.

CHP vekili Tahsin Tarhan ise, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklamalarını görmezden gelerek, olay yerine hareket eden bakanları hedef alıp, "Ne zaman açıklama yapacaksınız? Resmi bilgi olmayınca, tevatür artıyor" paylaşımını yaptı.