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Aktüel Maden işçilerini taşıyan otobüs kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi
Aktüel

Maden işçilerini taşıyan otobüs kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:51:46 -
Maden işçilerini taşıyan otobüs kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazadaki ölü sayısı ikiye yükseldi.

Kazanın ardından Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Lakerta, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Lakerta’nın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı ikiye çıktı.

Artvin'in Murgul ilçesinde dün maden işçilerini taşıyan otobüsün, Murgul Damar yolunun 3. kilometresinde devrilmesi sonucunda otobüste bulunanlardan Mehmet Kaynar (45) kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.

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